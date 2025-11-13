Kastamonu'daki kayıp anne ve oğlunun ölümünde iki ihtimal üzerinde duruluyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine, Köseali köyü yakınlarındaki dere yatağında ulaşıldı. İlk bulgular, annenin hipotermi nedeniyle, çocuğun ise yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ediyor.

Edinilen bilgilere göre, kaybolduktan 10 gün sonra bulunan Huriye Helvacı'nın vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ancak annenin kıyafetlerinin üzerinde olmaması, uzmanların hipotermi ihtimali üzerinde durmasına neden oldu. Bilindiği gibi hipotermi vakalarında kişilerin "aşırı ısı hissiyle kıyafetlerini çıkarabildiği" yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

5 yaşındaki Osman şelaleye düşerek yaşamını yitirdi

Oğlu Osman Helvacı'nın ise yaklaşık 30 metre yükseklikten şelaleye düşerek yaşamını yitirdiği, bel bölgesindeki kırığın da bu düşme ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

Anne ve oğlunun Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerine ilişkin raporun, önümüzdeki günlerde İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasıyla olayın seyrinin netleşmesi bekleniyor. Savcılık, şu ana kadar çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Soruşturmanın, gelecek rapor ve mevcut bulgular doğrultusunda sürdürüleceği ifade ediliyor.

Öte yandan Huriye ve Osman Helvacı'nın cenazeleri, bugün ikindi namazının ardından Bozkurt Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bahçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.