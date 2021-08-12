Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü bildirilen açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin faaliyete geçirildiği, tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlandığı vurgulandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bartın'ın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 208 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 777 personel, 61 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp, Sinop'ta 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinesi, 3 bot ve 2 motopomp ile görev yapılmaktadır."

Açıklamada, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayılarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD 61 personel ve 9 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 412 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı, Emniyet Genel Müdürlüğü 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5 bin kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör ile DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edilmiştir."

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 aracın görev yaptığı bildirilen açıklamada, 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor

Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel sonrası 300 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verilen açıklamada, Kastamonu'nun Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 kişinin tahliye edildiği, Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesine afetzedelerin tahliye faaliyetinin devam ettiği vurgulandı.

Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği bildirilen açıklamada, Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmalarının devam ettiği, Ayancık merkezden 25 afetzedenin güvenli bölgelere helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedelerin güvenli bölgelere tahliye edildiği vurgulandı.

Açıklamada, barınma, enerji ve altyapı çalışmalarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bartın'da 3 bin kişi kapasiteli Mehmet Rifat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu tahsis edilmiş olup 3 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 460 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 87 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 50 jeneratör hazırlanmıştır, 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara kara yollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır."

Haberleşme çalışmaları

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşandığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandığı kaydedildi.

Yağışların akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'a 90 mm, Kastamonu Küre'ye 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm, Bozkurt'a 117 mm, Sinop merkeze 83,8 mm, Ayancık'a 240,5 mm, Boyabat'a 76,6 mm, Dikmen'e 54 mm, Erfelek'e 78,6 mm, Gerze'ye 72,4 mm, Merkeze 83,8 mm, Türkeli'ne de 88,8 mm yağış düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların 12 Ağustos Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.