Kat Mülkiyeti Kanunu değişiyor: Site yönetimleri yetkilendirilecek, aidat zamlarına sınır geliyor

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik öngören taslak, denetimsiz site yönetimlerine son verilmesi ve aidat zamlarının sınırlandırılması amacıyla Meclis’e geliyor.

Taslağa göre, site ve apartman yönetimi hizmeti veren şirketler sınıflandırılıp yetkilendirilecek; bu şirketler bakanlık denetimine tabi tutulacak. Yönetim şirketleri, yaptıkları tüm harcamaları belgeleyerek kat malikleriyle paylaşmak zorunda olacak. Vatandaşın talebi halinde bakanlık denetimi talebi de uygulanabilecek.

Düzenleme, büyük sitelerde yönetimlerin denetime açılmasını, yetki belgesi olmayan firmaların yönetici olarak görev yapamamasını ve aidat harcamalarının şeffaflaştırılmasını amaçlıyor. Taslak kapsamında, sitede veya apartmanda yapılacak tadilatlar için “işletme projesi” hazırlanması zorunlu tutuluyor; tadilatı üstlenecek firmaların seçim usulü ve kriterleri kat maliklerine bildirilecek.

Yetkililer, yüksek aidat artışlarının önüne geçilmesi ve kat maliklerinin ödedikleri aidatların nereye harcandığını belge üzerinden izleyebilmesinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Uygulamada haksız aidat artışı tespit edilmesi halinde yaptırım mekanizmaları devreye sokulacak.

Aidatlar aylık 60 bin TL’yi aştı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre taslak, yaklaşık 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı ve 1 milyona yakın konuttan oluşan site ve toplulukları kapsıyor. Son yıllarda bazı lüks sitelerde aidatlar aylık 60 bin TL’yi aştı; bazı bölgelerde aidatlar kirayı geçti. Sektör verilerine göre son üç yılda aidatlar ortalama yüzde 400 artış gösterdi; 2025’in ilk yarısında aidatlar nedeniyle yaklaşık 117 bin kişi ev değiştirmek zorunda kaldı.

Nasıl işleyecek?

Taslakta öngörülen başlıca uygulamalar şöyle sıralanıyor:

* Yönetim şirketlerine yetki belgesi verilmesi ve bu şirketlerin bakanlık kayıtlarına alınması,

* Yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin düzenli olarak belgelendirilmesi ve harcama kayıtlarının kat maliklerine sunulması,

* Tadilat ve onarım işlerinde “işletme projesi” zorunluluğu ile firma seçim süreçlerinin şeffaflaştırılması,

* Kat maliklerinin talebi hâlinde Bakanlık denetiminin yapılabilmesi,

* Haksız aidat artışına ilişkin yaptırım ve idari tedbir mekanizmaları.

Süreç nasıl işleyecek?

Hazırlanan taslak metni önümüzdeki dönemde Meclis gündemine taşınacak. Kanunlaşması hâlinde milyonlarca konut sakini ve site yönetimi uygulamaları doğrudan etkilenecek. Taslağın ayrıntıları ve yürürlüğe girme takvimi, TBMM’ye sunulduktan sonra netleşecek.