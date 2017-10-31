Katalan lider: Durumu AB gündemine taşımak için Belçika'dayım

31 Ekim 2017

Belçika'ya giden eski Katalonya Özerk Yönetimi Lideri Carles Puigdemont, Brüksel'e Katalonya ile ilgili durumu AB gündemine taşımak için geldiğini söyledi.

Belçika'ya sığınma başvurusunda bulunmak için gittiği iddia edilen Puigdemont, "Suçlamalar asılsız. Durumu AB gündemine taşımak için geldim" şeklinde konuştu.

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir" demişti.

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Bu arada İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Belçika'nın olası bir talepte eski Katalonya özerk yönetimi lideri Carles Puigdemont'a siyasi sığınma vereceğine inanmadığını söyledi. Dastis, "Belçika'nın Puigdemont'a siyasi sığınma vermesi şaşırtıcı ve anormal bir şey olur" dedi. Dastis, Katalonya'daki mevcut durumda siyasi sığınma talep edecek şartların bulunmadığını, ayrıca Puigdemont'un siyasi sığınma talep etmesini beklemediğini ifade etti.

Kaynak: AA