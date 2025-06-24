Katar hava sahasını kapattı: 10 uçak İstanbul'a indi
İran’ın, Katar’da bulunan ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Katar hava sahası geçici olarak kapatıldı. Bu gelişme üzerine Qatar Airways’e ait 10 yolcu uçağı gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Uçaklar havalimanında park pozisyonuna alınarak yakıt ve ikram hizmeti aldı. Katar’daki hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte uçaklar, başkent Doha’ya geri döndü.
İran'ın Katar'da bulunan ABD üssüne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Katar hava sahası geçici olarak kapatıldı. Bu gelişme üzerine, Qatar Airways'e ait 10 yolcu uçağı gece saatlerinde İstanbul'a yönlendirildi.
Yakıt ikmali ve ikram yapıldı
Uçaklar, İstanbul Havalimanı'nın çeşitli alanlarında park pozisyonuna alınırken, bu sürede yakıt ikmali ve ikram hizmetleri sağlandı.
Katar hava sahasının tekrar uçuşlara açılmasıyla birlikte, uçaklar başkent Doha'ya dönüş için kalkış yaptı.