Katar 'spekülasyon' diyerek yalanladı! Suriye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı iddiası

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed bin Mohammed al-Ansari, ülkesinin doğalgazını Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderebileceği yönündeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Al-Ansari, "Medyada bu doğalgaz boru hattıyla ilgili spekülasyonları hepimiz gördük. Bunlar medya spekülasyonundan başka bir şey değil" şeklinde açıklama yaptı.

"Her türlü teknik yardımı görüşmeye kararlıyız"

Rus haber ajansı TASS’ın, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz tedarik etmek için bir boru hattı inşa edilme olasılığıyla ilgili sorusuna ise, "Biz Katar olarak Suriye halkını, Şam Uluslararası Havaalanı'nda olduğu gibi insani ve teknik yardım açısından desteklemeye ve ayrıca altyapının yeniden inşası için her türlü teknik yardımı görüşmeye kararlıyız. Ekonomik düzeyde, gaz tedariki söz konusu olduğunda, bu konuda bir şey söyleyemeyiz" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Bayraktar 4 Ocak’ta açıklamıştı

Katar-Türkiye boru hattı projesi, 2009'dan beri gündemde. Ancak Türkiye, projenin hayata geçirilmesinin eski Suriye yetkililerinin karşıtlığı nedeniyle zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Suriye'de güvenli bir taşıma altyapısı kurulması ve bölgenin istikrara kavuşması halinde, Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini ifade etti.