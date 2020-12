Katar Türkiye'de değil, Türkiye Katar'da su yönetimi yapacak

Takip Et

Ali Ekber YILDIRIM

Türkiye ile Katar arasında 10 yeni anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olarak 25 Kasım’da Ankara’ya gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin katıldığı imza töreninde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Su Mutabakat Zaptı’nın imzalanması akıllara birçok soru getirdi. Türkiye'nin su yönetiminin Katar'a devredileceği iddia edildi. Su sorunu yaşayan ve gıda konusunda ambargolar nedeniyle sıkıntı yaşayan Katar'ın, Türkiye'de su yönetiminde söz sahibi olacağı ve ihtiyacı olan gıdayı burada üreterek ülkesine götüreceği, hatta Türkiye'nin suyunun Katar'a taşınabileceği bile dile getirildi.

Su Mutabakat Zaptı’nı Türkiye adına imzalayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar'ın Türkiye'de değil, Türkiye'nin Katar’da su yönetimi konusunda çalışmalar yapacağını söyledi.

Telefonla görüştüğümüz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, birçok ülke ile “Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzaladıklarını belirterek, Katar ile imzalanan mutabakat zaptının diğerlerinden farklı olmadığını söyledi. Bu tür anlaşmaların gelişmiş ülkelerle de yapılabileceğini hatırlatan Pakdemirli, “Gelişmiş ülkeler bu konuyu 1950’li yıllarda çözdükleri için, Türkiye su yönetimi konusunda en güncel bilgiye ve teknolojiye sahip. Bu nedenle ülkeler bizimle bu konuda işbirliği yapmak itiyor. Biz de bu konudaki birikimimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında etkin olarak kullanılması için çalışıyoruz. Su barışa vesile olsun ilkesi ile bu çalışmaları biz birçok ülke ile yapıyoruz. Afrika’daki çalışmalarımız uluslararası düzeyde takdir görüyor” dedi.

Çok yönlü işbirliği yapılacak

Katar ile entegre su kaynaklarının yönetimi kapsamında su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, su politikalarında izlenecek strateji ve işbirliği, bunun gıda ile ilişkilendirilmesi, yeraltı su kaynaklarının, atık suların yönetimi gibi bir çok alanda işbirliği yapılacağını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli az da olsa Katar’da da yağış olduğunu ve etrafının denizlerle çevrili olduğunu belirterek, hem yağış sularının daha verimli değerlendirilmesi hem de deniz suyunun arıtılması konusunda Katar’da çalışma yapılacağını anlattı.

Sulama yatırım bütçesi 9 milyar lira arttı

“Su yönetimi konusunda biz Katar’da çalışma mı yapacağız” sorumuza Pakdemirli şu yanıtı verdi: “Evet biz orada çalışacağız. Bilgi birikimimiz ile teknolojimizle Katar’da çalışmalar yapacağız.”

Devlet Su İşleri’nin su yönetiminin, işletmelerinin devrinin konuşulduğunu hatırlatmamız üzerine ise Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Devlet Su İşleri ülkemizin güzide kuruluşlarından birisi. Devlet Su İşleri'nin yaşaması faaliyetlerini sürdürmesi için tarımsal sulamada etkinliğini artırması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Katar’ın yatırımcı veya işletmeci olarak Devlet Su İşleri ile ilgili bir çalışma şu an için yok. Bütçe dışında kaynak yaratılması sistemleri konusunda hep çalışıyoruz. Kaynak oluşturacak bir sistem üzerinde her zaman çalışılıyor. Ama bununla ilgili özel olarak Katar üzerinden yapılan bir çalışma yok.”

2021 yılında sulama yatırımlarının artırılması konusunda bütçe içinde kalarak ciddi bir atılım yapılacağını anlatan Pakdemirli, 6 milyar lira olan sulama yatırımları 15 milyar liraya geldi. Yani 9 milyar liralık bir artış olacak” dedi.

Mutabakat zaptının ayrıntıları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce Anadolu Ajansı’na yapılan açıklamada Katar ile imzalanan “Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" hakkında şu bilgilere yer verilmişti:

● Söz konusu mutabakat zaptı ile tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerinin güçlendirilmesi, ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğinin artırılması ve bunun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

● Entegre su kaynakları yönetimi kapsamında su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, su kalitesini ve miktarını izlemek hususlarında deneyim ve teknoloji paylaşımı da iş birliği başlıkları arasında bulunuyor.

● Su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojiler kullanılacak.

● İş birliği kapsamında, su temini ve enerji verimliliğinin artırılması adına iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeler ve bunların bakımına yönelik yaklaşımlar yönetilecek.

● Nitelikli su izleme ve arıtma ile kimyasal kullanımda verimlilik artırılacak, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojilerin uygulanması konusunda iş birliği güçlendirilecek.

● Ayrıca, gelir getirmeyen suyun azaltılması, şebekelerde su kaçak ve kaybının tespit edilmesi ve su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi konularında en son teknolojilerin uygulanmasına yönelik ortak projeler yürütülecek, sektördeki paydaşların iş birliği yapması teşvik edilecek.

● Anlaşma çerçevesinde, su kaynakları ile bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerinin, yer altı suyu sisteminin, doğal ve yapay beslenmenin yönetilmesi ile iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri konularında deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek, proje bazlı iş birliği yapılacak.