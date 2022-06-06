Katar'daki Dünya Kupası'na emniyet güçlerinin gönderilmesi kararı Resmi Gazete'de

Türkiye’nin 2022 FIFA Dünya Kupası’nın güvenliğini sağlamak için Katar’a vereceği desteğin ayrıntıları belli oldu.

"Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol”, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Protokole göre niyet mektubunun genel esasları ve yükümlülükleri şöyle:

- İş birliği faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler Türk tarafında EGM Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Katar’da görevlendirilecek koordinasyon personeli aracılığıyla, Katar tarafında ise Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Emniyet ve Güvenlik Operasyonları Komitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

- Türk tarafı, başlarında yeteri kadar rütbeli personeli ile birlikte 3 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimlerinin Katar’da görevlendirdikleri kontenjan içinden belirlenecek personel ile Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca belirlenecek yeterli sayıda koordinasyon personeli, 20 danışman ve 1 genel koordinatörü Katar’da geçici olarak görevlendirecek. Görevlendirilecek genel koordinatör Dünya Kupası resmi başlangıç tarihinden 40 gün önce, danışmanlar 40 gün önce, bomba birimlerinden sorumlu danışmanlar 75 gün önce, bomba arama köpeği ve idarecileri ile bomba uzmanları 60 gün önce, diğer personel ve görev köpekleri ise 15 gün önce Katar’da görev alacak.

- Katar tarafınca talep edilmesi durumunda imkanlar dahilinde personel sayısı artırılabilecek.

- Görevlendirilecek olan EGM personelinin uluslararası ulaşım, iaşe, ibate ve tüm masrafları Katar tarafından karşılanacak.

- Katar’da görevlendirilen görev köpeklerinin uluslararası ulaşım dahil tüm masrafları da yine Katar tarafından karşılanacak.

- Katar tarafı, görevlendirilen EGM personelinin amir sınıfı personel için tek kişilik, memur sınıfı personel için en fazla 2 kişilik olacak şekilde konaklama ihtiyacını karşılayacak ve tahsisi mümkün ise sadece EGM personeli tarafından kullanımına yönelik müstakil konaklama yerleri ayarlanacak, konaklama tesislerindeki iletişim ve ikramlık ihtiyaçlarını karşılayacak.

- Katar tarafı, EGM personelinin Katar içerisinde görev yerlerine intikal ve görev sonrası dönüşleri için yeterince servis aracı sağlayacak.

- Katar’da görevlendirilen EGM personeli ve görev köpeklerinin görev süresi boyunca tüm sağlık ihtiyaçları ve sağlık sigortası, Katar tarafınca karşılanacak. Sağlık giderlerine ilişkin EGM personelinden veya Türk tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

- Türk tarafı, Katar’da görev yapacak EGM personelinin emniyeti ve icra edeceği görevleri için gerekli olan araç, gereç, mühimmat, silah, patlayıcı madde, teçhizat, ekipman ve sair malzemeyi Katar tarafı yetkililerine önceden bildirimde bulunmak suretiyle gönderecek.

- Katar tarafınca, genel koordinatör, danışmanlar, koordinasyon personeli, grup amirleri, tim amirleri, bomba uzmanları ve görev köpeği idarecilerinin görevleri esnasında kullanmaları amacıyla sim kart, internet paketleri sağlanacak.

- Turnuvada kullanılmak üzere gönderilen ve şampiyona sonrasında Türkiye’ye geri gönderilecek her türlü ekipmanın nakliye ücreti Katar tarafınca karşılanacak.

- Katar tarafı, Katar’da görev yapacak EGM personelinin sevk idare ve değerlendirme toplantılarını yapabilmeleri amacıyla yeterli büyüklükte tam donanımlı bir toplantı salonu ile yeteri kadar ofis tahsis edecek.

- Katar tarafı, kendi makamlarının 2022 FİFA Dünya Futbol Şampiyonası organizasyonunun güvenliği kapsamında verilecek emir ve direktifleri görevlendirilecek EGM yetkililerine aktarmak üzere amir veya memur sınıfı Katarlı personeli görevlendirecek, ihtiyaç halinde EGM tarafından görevlendirilecek personele destek olması amacıyla yeterli sayıda tercüman sağlayacak.

- Katar tarafı, EGM personelinin kullanacağı her türlü malzeme, silah, araç ve teçhizatın Katar gümrüklerinde işlemlerini kolaylaştırarak bekletmeden ilgili yerlere sevkini sağlayacak, gümrüklerde doğabilecek her türlü masrafı karşılayacak.

- Katar tarafı, görev yapacak EGM personeline güvenlik prosedürleri, uyulması gereken kanunlar, yasaklar ve olası tehditler hakkında bilgilendirmeler yapacak. (ANKA)