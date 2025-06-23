Katar’daki El Rayyan Türk Üssü: İşte Stratejik rolü ve askeri kapasitesi

Katar’ın başkenti Doha’daki El Rayyan Türk Üssü, Türkiye ve Katar arasındaki askeri işbirliğinin önemli merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Üste, zırhlı birliklerle birlikte 94 Türk askeri görev yapıyor. Denizden ve havadan lojistik desteğe müsait olan üs, Orta Doğu'daki jeopolitik dengede önemli bir rol üstleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Katar’a ilk asker sevkıyatını Ekim 2015’te gerçekleştirmişti. Başlangıçta, TSK Kara Unsur Komutanlığı bünyesinde 130 asker ve zırhlı araçlar yer alıyordu. Üssün ana görevi, Katar askerlerinin eğitimini sağlamak olsa da, bölgedeki potansiyel krizlere hızlı bir müdahale kapasitesine sahip olması da hedeflenmişti.

Üssün mevcut kapasitesi, 3 bin kişiye kadar asker barındırabilecek şekilde tasarlanmış olsa da, şu anki asker sayısı 94’e düşmüş durumda. Buna rağmen, El Rayyan Üssü, Katar’ın güvenliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahip. Üssün stratejik konumu, bölgedeki askeri faaliyetlerin verimli bir şekilde sürdürülebilmesini mümkün kılıyor.

El Rayyan Üssü, hem kara hem de hava unsurlarının kullanımına uygun şekilde yapılandırılmış olup, Türk askeri burada, Katar ordusunun eğitimine büyük katkı sağlıyor.