Katliamın nedeni kripto mu?

Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan vahşette Hüseyin Fırat adlı öğretmen, ailesinden 5 kişiyi silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

Kan donduran olayda ise ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Fırat'ın kripto para borsasında para kaybettiği ve borç istemek için gittiği evde ailesiyle kavga ettiği belirlendi.

Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

