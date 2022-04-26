Kavala kararına ABD ve Avrupa’dan tepkiler

İş insanı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 17 sanıklı Gezi Davası’nda Kavala’ya verilen şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası ve diğer sanıklara verilen 18’er yıl hapis cezası başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ve ABD’den sert tepkiler gelmesine neden oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taraf ülke olarak bunu yapmak zorundadır” dedi.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth kararı “absürt, her açıdan dayanaksız ve siyasi” olarak nitelendirirken, kararın asıl muhatabının Kavala ve hüküm giyen diğer kişilerin yanı sıra acilen büyük desteğe ihtiyaç duyan Türk sivil toplumu olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky de yayınladıkları ortak açıklamada, “Bu karar mevcut sistemin otoriter karakterini yeniden doğruluyor ve temel haklarla hukukun üstünlüğü alanlarında herhangi türden gerçek reformları hayata geçirmeye ilgisizliği açıkça gösteriyor. Kendi uluslararası taahhütlerine saygı göstermezken kurallara dayalı düzene dair uluslararası uzlaşıdan da uzaklaşan bugünün Türkiyesi için AB perspektifi yok denecek kadar az durumda” ifadelerini kullandı. Açıklamada Gezi davasının hakimlerinden birinin AKP’den milletvekili adayı olması da davanın siyasi müdahaleyle gölgelendiğinin örneği olarak vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise karardan “derin rahatsızlık ve hayalkırıklığı” duyduğunu bildirdi. Bakanlık sözcüsü Ned Price “Türkiye halkı, insan haklarını ve temel özgürlüklerini cezalandırılma korkusu yaşamadan uygulayabilmeyi hak ediyor. İfade, barışçı şekilde toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü kullanma hakkı, Türkiye’nin anayasası, uluslararası hukuki sorumlulukları ve AGİT yükümlülüklerinde yer almaktadır. Hükümeti, siyasi güdümlü davaları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.”