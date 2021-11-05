Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlığı donduruldu
Tutuklu Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlığı donduruldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Mal Varlığı Dondurma Kararına göre, PKK/KCK terör örgütü iltisakı gerekçesiyle Anadolu Kültür Vakfının mal varlığı donduruldu.
Aynı kararda, 7 kişinin PKK/KCK iltisakı, 3 şirketin DEAŞ, 1 şirketin el Nusra ve 1 şirketin el Kaide terör örgütleriyle iltisakı nedeniyle mal varlıkları donduruldu.
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