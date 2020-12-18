Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın ilk duruşması yapıldı.

Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme, davayı 5 Şubat'a ertelerken, iş insanı Leyla Alaton’un tanık olarak dinlenmesini de karara bağladı.

Osman Kavala, üç yıldan uzun bir süredir tutuklu yargılanıyor. Kavala 2013 yılındaki Gezi Parkı protesto gösterilerini finanse ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat ettiği gün darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Bugün ilk defa mahkeme karşısına çıkan Kavala, görüntülü bağlantı ile yaptığı savunmasında, "Bu iddianamedeki suçlamaların hiçbiri, olgusal temele, delile, somut bir eylemin incelenmesine dayandırılmamıştır. Bunlar, dünya görüşüme, etik değerlerime ve sorumlu olduğum sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarına taban tabana zıt iddialardır." dedi.

İddianamede Kavala, Türkiye hakkında çalışan ABD'li akademisyen Henri Barkey ile iş birliği yapmakla suçlandı. (Ajanslar)