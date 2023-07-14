Kavuran sıcaklar klimaya talebi artırdı

Klima satışlarının bu dönemde pik yapmasını beklediklerini bildiren Gülsaran, hava sıcaklıklarına bağlı klima satışlarındaki seyrin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada, her ülkenin kendi koşullarına paralel değişim gösterdiğini ifade etti.

Üretim yüzde 20 yükseldi

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı Ayk Serdar Didonyan, küresel anlamda yaşanan iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonları klimalara olan talebi artırırken, konut tarafında yaşanan yenileme yatırımlarının da klima pazarını büyüttüğünü söyledi.

Didonyan, “Bugün Türkiye’de duvar tipi split klima üretimi yüzde 20 artışla 2 milyon adete ulaştı. Türkiye klima üretiminde Avrupa’nın üretim üssü konumunda. 2022'de klima iç satışları 1 milyon adedi aştı. 2023'ün son çeyreğinden itibaren kentsel dönüşüm, yeni konut projeleri, duvar tipi split klima ve multi split klima satışlarına ve pazarın büyümesine pozitif etki edecek." dedi.