Kavurucu günler bitmiyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Geçtiğimiz hafta, yurt genelinde sıcakların bir nebze de olsa düşmesi vatandaşlara serin bir nefes aldırdı. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdkei günlerde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Kuvvetli rüzgar Marmara'da etkili olmaya devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

Doğu Karadeniz'de yağış var

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.