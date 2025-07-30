Kavurucu sıcaklar bitti, sıcak hava yerini serinliğe bırakıyor: İstanbul'da sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için Çarşamba ve Cuma günleri arasında geçerli olmak üzere kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Günlerdir megakenti etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar, yerini serin ve parçalı bulutlu bir havaya bırakmaya başladı.

Sabah saatlerinde kent genelinde kaydedilen görüntülerde, hava sıcaklığının belirgin şekilde düştüğü, gökyüzünün ise yer yer kapalı ve parçalı bulutlu olduğu görüldü. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji uzmanları, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesinin beklendiğini, bu durumun orman yangını riskini azaltabileceğini de belirtti.

İstanbul'da sağanakların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülürken, özellikle Perşembe günü yağışların kuvvetli olabileceği vurgulanıyor. Vatandaşların meteorolojik tahminleri yakından takip etmeleri ve uyarılara kulak vermeleri isteniyor.