Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor: Termometreler 40 dereceyi görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcak havanın etkisini artırarak sürdüreceğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, birçok ilde termometreler 35 derecenin üzerine çıkacak.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 40, Gaziantep ve Denizli'de 39, Diyarbakır ile Bartın'da 38, Çanakkale'de 36 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 33, Ankara'da 34, İzmir'de 35 ve Antalya'da 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Yağış sadece birkaç ilde görülecek

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ve güney kesimleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğusunda öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bunun dışında ülke genelinde güneşli hava hakimiyetini koruyacak.

Doğu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde ise rüzgarın saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamazken, özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları ve güneş altında uzun süre kalmamaları tavsiye ediliyor.