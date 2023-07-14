Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı uyardı. Önümüzdeki birkaç gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması istendi. Hava Tahmin Uzmanları özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söylediler. Sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacağına dikkat çektiler.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirterek, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün daha devam edeceğine vurgu yaptılar.

Çöl sıcaklıkları pik seviyelere ulaşacak

Sıcaklık İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 38 dereceye çıkacak Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:

"İstanbul’da 35, Ankara’da 35, İzmir’de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya’da 43, Adana’da ise 42 derece civarında olacak."