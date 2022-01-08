Kaya: Bakan yardımcısı neden göreve getirildi, neden görevden alındı?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili’nin görevden alınması ve yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın atanmasını değerlendirdi. Kaya, şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrencilerle, öğretmenlerle ve sorunları ile neden ilgilenmiyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı’nı neden yaz boz tahtasına döndürdünüz? 8 Milli Eğitim Bakanı değiştirdiniz.

6 Ağustos 2021 tarihinde atadığınız Ahmet Emre Bilgili, Bakan Yardımcısını; bugün Resmi Gazete’de yayınladığınız kararla görevden aldınız. Ahmet Emre Bilgili; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na benzediği için mi görevden aldınız? Öğretmen sorunlarını çözemediği için mi görevden aldınız?

Bu görevden alma alışkanlığınız Bakan’a da yansıdı. Bakan, Öğretmen Atama Daire Başkanı Yakup Demir’i de iki gün önce görevden aldı. Yakup Demir’in, mülakat mağdurlarının sorunları ile ilgilendiği için görevden alındığını biliyoruz. Peki Ahmet Emre Bilgili neden göreve getirildi, neden görevden alındı? Bu konuda Milli Eğitim camiası ve Türkiye kamuoyu sizden açıklama bekliyor.

Bırakın milli eğitim politikalarını yaz boz tahtası haline getirmeyi; 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen ve milyonlarca öğrenci velisi sizden, milli eğitimden elinizi çekmenizi bekliyor. Yanlış uygulamalar canımıza tak etti.”