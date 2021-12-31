Kaya: Öğretmenleri ayrıştıran kariyer basamakları yeniden getiriliyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kaya açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm partiler, 24 Haziran genel seçimlerinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkarma sözü verdi. CHP, sözünü tutarak, eğitimin tüm bileşenlerinin görüşlerini de alarak 23 Kasım 2018’de Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na verdi. Ancak o günden bugüne teklifimiz Meclis’in tozlu raflarında bekletiliyor.

"Tam bir hayal kırıklığı yarattı"

AKP ise seçimde verdiği sözleri unutarak ne bizim teklifimizi Meclis’e getirdi ne de kendisi bir teklif sundu. Ta ki 2021 yılının sonu gününe kadar. Bugün, 31 Aralık 2021’de, sarayda hazırlanan 12 maddelik bir Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Ancak ‘dağ fare doğurdu’. AKP, ‘hazırlıyoruz’, ‘hazırladık’, ‘saraydan çıktı, çıkacak’ diyerek beklentileri o kadar yüksek tutu ki Meclis’e sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi tam bir hayal kırıklığı yarattı.

AKP’nin ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ diye Meclis’e sunduğu, AYM'nin daha önce iptal ettiği düzenlemelerin ısıtılarak Meclis’in gündemine taşınmasından öteye geçmiyor. AYM'nin iptal ettiği, öğretmenleri ayrıştıran kariyer basamakları yeniden getiriliyor. Türkiye'nin tek başöğretmeninin Cumhuriyet’imizi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğu ‘unutularak’ başöğretmenlik bir basamak olarak görülerek öğretmenlere veriliyor.

Öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları yeterince düzenlenmediği gibi sözleşmeli, ücretli öğretmen çalıştırma, öğretmen yetiştirme politikaları da teklifte yer almıyor. 3600 ek gösterge 2023 yılına bırakılırken emekli öğretmenler de bu kapsamın dışında kalıyor.

Özetle; AKP’nin öğretmenlerin derdine derman olacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu yapmayacağı ortada. Yılın son günü, son saatlerinde bir teklif getirerek tribünlere oynamak istiyor. Ancak biz, buna asla izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin hak ettiği, öğretmenlik mesleğinin onuruna yakışır bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu halkın iktidarında çıkartacağız.”