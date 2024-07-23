Kayabaşı Garajı'nın temeli atıldı

İstanbul'da, dünyanın hiçbir şehirinde olmadığı kadar çok otobüs yolculuğu yapıldığına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu;

"İstanbullular otobüslerle çok fazla yolculuk yapıyor. İnsanlarımız, bazı Avrupa şehirlerinin 2-2,5 katı daha fazla otobüs yolculuğunu İstanbul'da gerçekleştiriyor. Tabii bütün bu yolculuğun kahramanı, 153 yıllık kadim kurumumuz İETT, İstanbul'un toplu taşımasında çok büyük bir görev yerine getiriyor. Günlük olarak 5 milyon yolculuğa imza atıyor" dedi.

Belediyelere sorumluluk yüklüyor ama fikir sormuyorlar

Törenin ardından kendisine yöneltilen soruları da cevaplayan İmamoğlu, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin soru üzerine.

"Hayvan haklarıyla ilgili Meclis'teki süreçleri takip ediyoruz. Oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç belediyelerle ilgili anormal bir yük ve üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken, hiçbir belediyeyle hiçbir aşamasında, Türkiye Belediyeler Birliği ile dahi bir irtibat kurulmadan bu sürecin böyle geliştirilmesini kabul etmemiz asla mümkün değil. Bunun AK Partilisi, CHP'lisi yok. Bu bağlamda oturalım, konuşalım. Toplumsal vicdanı, süreç yönetimini, bütçe yönetimini önümüze koyalım, bütüncül düşünelim. Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, yani bir düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman bu böyle devam eder, gider. Meselenin özü budur. Yapmayın bunu milletimize, bize, kurumlarımıza. İstirham ediyoruz, bu yanlıştan dönün. Oturalım hep beraber bunu konuşalım, bunun yöntemi var" dedi.