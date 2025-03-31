Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 120, Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı’da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ'da ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11, Gevaş Abalı'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|31.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|GSY
|1
|4
|Ergan
|GSY
|3
|7
|Sarıkamış
|GSY
|2
|9
|Konaklı
|GSY
|1
|5
|Nemrut
|GSY
|5
|8
|Kartalkaya
|MSY
|-1
|6
|Hakkari
|KSY
|-1
|1
|Uludağ
|GSY
|2
|7
|Yıldız
|MSY
|4
|12
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Yalnızçam
|GSY
|2
|11
|Hesarek
|KSY
|2
|7
|Gevaş
|GSY
|3
|10
(GSY: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, MSY: Mevzi Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı)