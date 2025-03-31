Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 120, Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı’da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ'da ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11, Gevaş Abalı'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 31.03.2025 En düşük En yüksek Palandöken GSY 1 4 Ergan GSY 3 7 Sarıkamış GSY 2 9 Konaklı GSY 1 5 Nemrut GSY 5 8 Kartalkaya MSY -1 6 Hakkari KSY -1 1 Uludağ GSY 2 7 Yıldız MSY 4 12 Zigana GSY 12 19 Yalnızçam GSY 2 11 Hesarek KSY 2 7 Gevaş GSY 3 10

(GSY: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, MSY: Mevzi Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı)