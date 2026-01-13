Kaybettiği telefonu için şiir yazdı: "Telefonum kaybolunca adeta elim ayağım bağlandı"

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, geçtiğimiz yıl bir etkinlik sırasında kaybettiği telefonu nedeniyle yaşadığı mağduriyeti şiire dönüştürdü. “Yanarım” başlıklı şiir, sosyal medyada paylaşılmasının ardından okuyanların beğenisini topladı.

Demirel, etkinliğin düzenlendiği mekânda şarja bıraktığı telefonunu geri döndüğünde yerinde bulamadığını belirtti. Telefonuna daha sonra ulaşamaması nedeniyle mobil bankacılık başta olmak üzere birçok uygulamaya erişemediğini ifade eden Demirel, yaşadığı süreci şiirle anlatmayı tercih etti.

“Çalınma ihtimali yüksek ama kesin değil”

Olayın ardından karakola giderek ifade verdiğini aktaran Demirel, telefonun çalınmış olabileceğini ancak kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını söyledi. Cihazın şarjda olmasına rağmen arandığında kapalı görünmesinin şüphe uyandırdığını dile getirdi.

“Telefon gidince elim ayağım bağlandı”

Telefonun kaybolmasının günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Demirel, rehber, bankacılık uygulamaları ve kişisel verilerine erişememenin kendisini zor durumda bıraktığını belirtti. Yeni bir telefon almak zorunda kaldığını kaydeden Demirel, kaybolan cihazın yaklaşık 15 bin TL, yeni aldığı telefonun ise 20 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Şiiri yoğun iş temposu nedeniyle geç tamamladığını anlatan Demirel, sosyal medyada gelen yorumların kendisini hem güldürdüğünü hem de düşündürdüğünü söyledi.

“Yanarım” şiiri ilgi gördü

Demirel’in yaşadıklarını mizah ve hicivle harmanladığı “Yanarım” adlı şiiri, teknoloji bağımlılığı ve dijital yaşamın kırılganlığına dair göndermeleriyle dikkat çekti. Şiirde, kaybolan telefonla birlikte hafızanın, şifrelerin ve günlük düzenin de yok olduğu vurgulandı.

Kenan Demirel'in 'Yanarım' başlıklı şiirinde şu ifadeler yer aldı:

"Dinlesin iyice dostum, düşmanım; bir iş ki başıma geldi, yanarım

Tedbirsizlik ettim, hayli pişmanım; androidim zayi oldu, yanarım

Cihazla birlikte aklım da gitti; gizli şifrelerim, saklım da gitti; fotoğrafım, dosyam, şarkım da gitti; hafızamı kökten sildi, yanarım

Aygıtı bulmaktı, inanın, derdim; karakola gittim, ifade verdim. İyice gerildim, fena ürperdim; kabahat bizlere kaldı, yanarım

Bulup buluşturup bir cihaz aldık. Kabını bulduk da beyinsiz kaldık. Aklını kurmaya servise saldık. Bildik gelen bir tek zildi, yanarım

Sim kart bulamadı operatörüm. İş asla beklemez, dedim müdürüm. Her nere gittimse işler kördüğüm. Bahaneler tüydü, kıldı, yanarım

Mobil bankalara giremez oldum; maaşı, ek dersi göremez oldum. Sıralı borçları veremez oldum. Hacizci kapıyı çaldı, yanarım

Menüyü dinlemek için tuşa bas; kareye, yıldıza, üçe, beşe bas. Telesekreteri dinle, boşa bas; o bile eğlendi, güldü, yanarım

Çözüme yaklaştık, olursa eğer; görüntüyü açtık, görmeye değer. Şarjımız yetmişten az imiş meğer; bağlantımız dondu, soldu, yanarım

Patronlarda para, bizde zaman çok; ambarlarla arpa, kulda saman çok. Piyasaya baksan işler yaman çok; o da geldi bizi buldu, yanarım

Temsilciye göre şarjımız düşük, tezgahtara göre tarzımız düşük, pazara göre de arzımız düşük. Sanki sürümümüz öldü, yanarım."