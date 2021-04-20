'Kayıp atlar' soruşturması: Dörtyol Belediye Başkanı Keskin MHP'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 50 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti.

MHP'den açıklama

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.