Kayıp Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı

22 Temmuz 2020

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tunceli'de 200 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin, "(Uzunçayır Baraj Gölü) Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı." dedi.

Çataklı, Tunceli Valilisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp Doku'nun ablası Aygül Doku'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Konuyla ilgili toplantı da yaptıklarını ifade eden Çataklı, şöyle konuştu:

"Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı. Şunu da belirtmek isterim, yaklaşık 180 gün su altında arama faaliyeti yürüttük. Konuyla ilgili 500 civarında personel görevlendirdik. Türkiye'nin birçok ilinden arkadaşlarımız geldi."

Çataklı, bu tür arama çalışmalarının 10-15 gün sürdürüldüğüne işaret ederek, Doku'nun bulunması için su altındaki arama çalışmalarını yaklaşık 6 ay sürdürdüklerini dile getirdi.

Arama çalışmalarını ellerindeki tüm imkanları kullanarak gerçekleştirdiklerini anlatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Tüm bu çabalara rağmen bir netice alamadık. Bu konuyla ilgili bir netice almayı emin olun en çok biz istiyoruz, elbette ailesi de istiyor. Biz de neticeyi alıp bu işi nihayete erdirmek istiyoruz. Ama geçmişte biliyorsunuz başka örneklerimiz de var, dünya da da birçok örnek var. Netice alınamadığı örnekler de var. Ancak imkan ve kabiliyetlerimizi bugüne kadar kullandık. Bu konuda son bir talep var. Teknik imkanlar el verdiği ölçüde bu konuda gereği yapılacak. Bu konuda zaten talimat da verildi, kurumlar da üzerine çalışıyor. İnşallah bir netice alırız."

Kaynak: AA