Kayıp ekonomist Berzeg için 1 milyon TL ödül

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 49 gündür devam ediyor.

Sabah gazetesinden Merve Bilkay'ın haberine göre, Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, eşini sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi.