Kayıp helikopter pilotu başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

İhale yüklenicisi firma çalışanı olarak helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirildi.

Isparta'ya gideceğini söyleyip ortadan kayboldu

11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı.

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi A.B., B.K'nın Denizli'ye çalışmaya gittiğini, son olarak salı günü telefonla görüştüğünü söyledi. B.K'nın Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını, daha sonra kendisine ulaşamadığını söyleyen A.B. ilk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapalı olduğu için hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Son hareketlilik Denizli'de tespit edildi

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K'nın en son Denizli ilinde hareketliliği olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gerekli bilgilendirmeler yapıldı. B.K'nın bulunması için Denizli'de geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kötü koku acı sonu ortaya çıkardı

Dün gece, Pamukkale ilçesinde kaldırımdan geçen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ağaçlık alanda park halindeki otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapalı kapıyı açtıktan sonra başına poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı.

İncelemelerin ardından cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K'ya ait olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre pilotun intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.