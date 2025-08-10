Kayıp iş adamı Halit Yukay'la ilgili ilk tutuklama!

Yalova’dan Yunanistan’a gitmek üzere 4 Ağustos’ta teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın yatı Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulmuştu. Tam 6 gündür aranan Yukay'dan hala bir haber alınamazken olayla ilgili ilk tutuklama gerçekleşti.

Kuru yük gemisinin kaptanı tutuklandı

Yata çarptığı düşünülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' suçlamasıyla 7 Ağustos'ta gözaltına alınmış daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kaptanının adli kontrolle salıverilmesi kararına Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi. C.T., bu itirazın ardından İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

"İçim rahat etmediği için gemiyle döndüm"

C.T.'nin kaptanlığını yaptığı çimento taşıyan Arel 7 isimli geminin olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilmiş, C.T. ise ifadesinde şunları söylemişti:

"16.30’da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra saat 17.00’da yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Baktım sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra içim rahat etmediği için gemiyle döndüm. O sırada can simidini gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım.

Ben yoluma devam ediyorum dedim

Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim.

İllaki anlardık, duyardık sesi

Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi."

Halit Yukay'dan haber yok

Öte yandan 43 yaşındaki Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Aramalardan henüz sonuç alınamazken, Yukay’ın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da dün bölgeye gelerek çalışmalara katılmıştı.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından, bölgede yaşayanlara seslenerek işaretlediği alanlarda arama yapılması için yardım istemiş ve sahil güvenlik ekipleriyle dalış yapmıştı.

Yunanistan’da Tatlıtuğ ailesi ile birlikte tatil yapan eşi ve çocuğunu almaya giden Yukay’ın, kaybolmadan öne Tatlıtuğ ile de telefonda görüştüğü öğrenilmişti.

Çalışmalar 6. gününde helikopter, sahil güvenlik botları ve balıkçı teknelerinin desteğiyle denizden ve havadan sürüyor.