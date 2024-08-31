Kayıp Narin Güran olayında son dakika gelişmesi! Amcası gözaltına alındı (Narin Güran'a ne oldu?)

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan haber alınamıyor. Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, baştılan soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri amcası ile karşılaştırılacak.

Isırık izleri kime ait? Narin'in ağabeyi de gözaltına alınmıştı



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanmış ve çıkan raporda ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilememişti. Narin'in ağabeyi daha sonra serbest bırakılmıştı.

Narin Güran'ın kaybolması olaya ilişkin aynı zamanda yayın yasağı getirildi.