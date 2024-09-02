Kayıp Narin Güran'ın gözaltına alınan amcası hakkında yeni gelişme (Narin Güran bulundu mu?)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Narin’in amcasının aracından alınan örnekte DNA uyuştu

Yeni deliller nedeniyle Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alınmıştı.

Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlenmişti.

Isırık izleri kime ait?

Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey de serbest bırakıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, tüm medyanın Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin alınan yayın yasağına uygun hareket etmeye çağırmıştı.