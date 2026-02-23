Kayıp olarak aranan Çinli iş adamı İstanbul'da ölü bulundu

Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı 24 Ocak 2026 tarihinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelenirken aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cesedini, el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde buldu.

Gasp amacıyla öldürüldüğü değerlendirildi

Yürütülen soruşturmada iş adamının parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü değerlendirildi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldığı, şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.