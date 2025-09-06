Kayıt alıp gönderin! Magandaların kökü kazınsın

Abartılı egzozla mahalle aralarında dolaşan bir otomobille ilgili olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne video kaydı ile ihbar yapıldı.

Abartı egzozlu araca ilişkin videolu ihbarı araştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu aracı kısa sürede tespit etti.

İncelemede sürücünün hem abartı egzozlu araç kullandığı hem de ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Trafik ekipleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak nedeniyle sürücüye 18 bin 677 TL, araç sahibine 18 bin 677 TL ve abartı egzoz kullanımı nedeniyle ise 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Araca toplam 46 bin 621 TL para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.