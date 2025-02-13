Kaymakam Adaylığı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM'nin 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınavın yapılacağı 23 Şubat saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
AA
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23 Şubat'ta uygulanacak 2025-Kaymakamlık'a başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.