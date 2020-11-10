Kaymakamlık sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor
Kaymakamlık sınavına giren adaylar Kaymakamlık sınav sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiye göre Kaymakamlık sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirlendi. Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.
Hafta sonu gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavının ardından adaylar merakla Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak Kaymakamlık sınav sonuçları, 18 Kasım 2020 tarihinde adaylarla paylaşılacak.
100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.