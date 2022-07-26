Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte başvuru şartları ve sınav tarihi

Kaymakam alımı konusunda İçişleri Bakanlığı duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda 100 kaymakam adayı alınacağı belirtildi. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam adayları için sınav düzenleneceği duyurulurken, 100 kaymakam alımı başvuru tarihleri, sınav tarihi gibi merak edilen detaylar da adaylarla paylaşıldı.

Kaymakam alımı başvuru şartları nelerdir?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakam adayı alımı için yapılacak sınav 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Kaymakamlık sınavı 2,5 saat sürecek.

Başvuru tarihleri belli oldu

Kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu tarihlere göre; kaymakamlık sınavı başvuruları 2 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

Kaymakamlık sınavı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

Adaylar kaymakamlık sınavı için başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Sınavda hangi konulardan sorular sorulacak?

Kaymakamlık sınavında adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Sınav ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar 02-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak (465,00 TL) aynı gün yatıracaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Adaylar, banka şubesinden/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.