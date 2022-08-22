Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavı için bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ilanı sonrasında 2-9 Ağustos'ta başvuru süreci tamamlandı. 100 kaymakam adayının istihdam edileceği sınav için hazırlıklarına devam eden adaylar, sınav tarihini beklemeye başladı.

Kaymakamlık sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Kaymakamlık sınavı 2,5 saat sürecek.

Sınavda kaymakamlık adaylarına 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Başvuru şartları