Kaymakamlık sınavı sonuçları için tarih verildi

03 Kasım 2020

Hafta sonu gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavının ardından adaylar merakla Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak Kaymakamlık sınav sonuçları, 18 Kasım 2020 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.