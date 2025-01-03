Kaynağı belli olmayan koku İstanbul'da okul boşalttırdı! İncelemeler sürüyor

Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Ortaokulu ile Emlak Konut Mimar Sinan Lisesinde doğal gaz kokusuna benzer bir koku yayıldı. Okul müdürleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer inceleme yaparken her iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Aynı ihbar Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden de gelince buraya İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilemedi.

Konu sebebiyle sokaklardan güçlükle geçildiğini belirten tanıklar, ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.