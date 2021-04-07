Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç COVID-19'a yakalandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
AA
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, COVID-19'a yakalandığını duyurdu.
Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.