Kayseri OSB'de fabrika yangını: Müdahale devam ediyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan mobilya aksesuarı üretim tesisine sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.