Kayseri OSB'ye Bosna Hersek'ten ziyaret

03 Nisan 2019

Hilal SÖNMEZ

Kayseri - Bosna Hersek Brçko Distrikt Başbakanı Damir Bulçeviç, ve beraberinde yer alan iş insanlarında oluşan heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Nursaçan, görüşmelerin Türk Ticaret Merkezi projelerine katkı sağlayacağına yönelik açıklamada bulundu.

Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin dış ticaret ile gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye Ticaret Merkezleri'nin sayısının artması ile Kayseri’nin ticaret merkezi olma özelliği daha da gelişecek. Bosna – Hersek’te kurulacak olan ticaret merkezimiz Avrupa Ülkeleri'ne açılacak bir kapımız olacak. Dost ve kardeş ülkelerimizle ilişkilerin gelişmesi konusunda her şeyi yapmaya hazırız. Dubai ve Bosna Hersek’te açılacak olan Türk Ticaret Merkezleri öncelik verdiğimiz bölgeler arasında yer alıyor” dedi. Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine imkân sağlamak amacıyla; Türk Ticaret Merkezleri projesinin 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirildiğini hatırlatan Nursaçan, “Kayseri OSB yönetimi olarak dış ticaretin geliştirilmesi adına; firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurduk ve sanayicilerimize hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu. Kayseri OSB hakkında da bilgiler Nursaçan, “Kayseri OSB Türkiye’de yer alan 327 OSB arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bin 200’ün üzerinde işletme, 70 bin çalışan, 150 kilometre asfalt bölünmüş yol, 450 kilometre fiber altyapı ile örnek bir Organize Sanayi Bölgesiyiz” ifadelerini kullandı.