KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Kayseri 7 bin 562 konut kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
TOKİ Kayseri 7 bin 562 konut kura çekimi bugün gerçekleşiyor. On binlerce kişi canlı olarak çekiliş takip etmek istiyor. Öte yandan kurayı kaçıranların sıkça başvurduğu soru ise "TOKİ Kayseri 7 bin 562 konut kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Yüzyılın Projesi'nde bugünkü şanslı il Kayseri... Şanlı binlerce kişi yapılacak çekiliş sonrası hak sahibi olacak. Binlerce kişi şimdi kurayı canlı takip etmek istiyor. İşte detaylar...
KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Kayseri TOKİ kura çekimi Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'de başladı ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Kayseri ili için planlanan sosyal konut projesi kapsamında ilçeler ve konut sayıları şu şekilde:
Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu): 6020 Konut
Akkışla: 70 Konut
Bünyan: 100 Konut
Develi: 300 Konut
Felahiye: 35 Konut
Hacılar: 74 Konut
Özvatan: 150 Konut
Pınarbaşı: 29 Konut
Sarıoğlan: 158 Konut
Sarız: 26 Konut
Tomarza: 142 Konut
Yahyalı: 300 Konut
Yeşilhisar: 158 Konut