Kayseri'de art arda iki deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye'deki sismik hareketlilik sürüyor. Son deprem haberi Kayseri'den geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde, saat 14.47'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Kahramanmaraş, Adana, Nevşehir gibi şehirlerden de hissedilen deprem 12.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremin ardından yine İncesu ilçesinde bir deprem daha kaydedildi. AFAD, ikinci depremin büyüklüğünün 4,3 olduğunu duyurdu. Saat 14.53'te meydana gelen deprem, 6.95 kilometre derinlikte gerçekleşirken her iki deprem de paniğe neden oldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.07 14:59:33 38.2525 37.9523 5.0 -.- 1.8 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.07 14:57:06 38.6593 35.2787 5.0 -.- 2.9 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel

2023.03.07 14:53:37 38.7078 35.2750 5.0 -.- 4.2 4.2 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel

2023.03.07 14:52:58 38.0995 38.5030 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel

2023.03.07 14:40:29 35.8390 35.6228 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:13:49 38.0530 36.5693 26.1 -.- 3.7 3.8 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:10:44 38.0988 37.2737 25.3 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:10:02 36.2528 35.9232 3.1 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.07 14:08:55 37.8547 26.9413 1.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.07 14:05:31 36.9613 36.0403 5.0 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2023.03.07 13:55:57 36.1217 35.7378 9.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 13:51:32 37.9027 37.8510 5.0 -.- 2.2 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

