Kayseri'de eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."