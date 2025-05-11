Kayseri’de geniş çaplı operasyon! 117 kişi gözaltına alındı
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 117 kişi gözaltına alındı. 229 ekip ve 1045 personelin katıldığı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edilerek yakalama işlemi gerçekleştirildi.
Kayseri’de polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalaması olan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyona 229 ekip ve 1045 personel katıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yürütülen operasyonda, belirlenen adreslere 229 ekip ve 1045 personelin katılımıyla baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, kent genelinde benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.