Kayseri'de kene kâbusu: 3 çocuk babası hayatını kaybetti!

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 61 yaşındaki Cengiz Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan 3 çocuk babası Karakaya'ya kene tutundu.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.