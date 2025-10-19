Kayseri'de köpek dövüşüne suçüstü baskın: 120 bin lira ceza kesildi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri, Sarımsaklı Mahallesi’nde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden birinin organizatör, ikisinin ise köpek sahibi olduğu belirlendi. Olayla ilgili toplam 120 bin 211 lira idari para cezası kesildi. Dövüştürülen iki köpek, tedavilerinin yapılması ve koruma altına alınması için hayvan barınağına teslim edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarımsaklı Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
13 şüpheli suçüstü yakalandı
Bölgeye giden ekipler, biri organizatör, ikisi köpek sahibi olmak üzere 13 şüpheliyi köpek dövüşü yapıldığı sırada suçüstü yakaladı.
Bölgedeki 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira idari ceza uygulandı.
Dövüştürülen 2 köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA