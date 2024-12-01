Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Bakan Işıkhan: Süreci yakından takip ediyoruz

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."