Kayseri'de ne oldu? Kayseri olayı nedir, Kayseri ve Suriye'de neler yaşandı? Açıklamalar peş peşe...

Kayseri’de Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Haberin duyulması sonrası, sokağa inen kalabalık gruplar belli noktalarda toplandı. Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklandı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Kentte yaşanan gerginlik, dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu ve Hürriyet Mahallesi ile Kocasinan ilçesindeki Argıncık, Sahabiye ve Fevziçakmak mahallelerinde sokağa çıkan vatandaşlar, Suriye uyrukluların iş yeri ile araçlarını ateşe verdi. Polis, vatandaşlara TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar sonlandırıldı.

Suriye olayı nedir?

Peki, Suriye olayları nedir? Suriye olaylarının sebebi ne?

Kayseri'de yaşanan çocuğa istismar olayına gelen tepkiler sürürken bu kez de Suriye'nin kuzeyinde gerginlikler baş gösterdi. Bazı kişiler tarafından Türk bayrağına ve TIR'larına yönelik saldırılar gerçekleştirildi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Türkiye'ye verilen zarar bize verilmiş zarardır. Ortada bir provokasyon var. Suriye'deki olayları Türkiye'ye, Türkiye'deki olayları Suriye'ye taşımak olmaz. Suriye'de olanların hesabını biz göreceğiz. Türkiye'de kanuna karşı gelen eylemlerin hesabını Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten görüyor. Münferit olayları toplumsal hadiseye çevirirsek bundan ancak düşmanlarımız çıkar sağlar" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin ise "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" açıklamasında bulundu.