Kayseri’de okullar tatil mi? Kayseri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.